علي جمعة عن عمليات تجميل الرموش والحواجب: «لما بتغسل وشها بتطلع أخويا حنفي»

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال يقول: «هل عمليات التجميل في الحواجب والرموش والفلير، حرام من باب الغش والتدليس؟ وهذه العمليات انتشرت بشكل كبير، فما الحكم الآن؟».

وقال مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: «الأمر الواقع لا يفرض علينا الأحكام، في جانب نفسي، طيب البنت بتعمل كده إذا كانت متزوجة يبقى بإذن زوجها تعمل اللي تعمله، لكن لو مش متزوجة يشوفها الولد يقولك دي على قدر من الجمال، وتطلع على عكس الحقيقة ومجرد ما تغسل وشها تطلع أخويا حنفي، وده يسبب لها ألم كبير».

الشريعة تمنع بقصد سعادة الدارين

وأوضح: «لازم ناخذ بالنا من إن الشريعة لما منعت وكلفت كان القصد منها سعادة الدارين، وممكن نتربى على غير كده، ونعرف إن الأنوثة في حد ذاتها جمال، وبلاش نزود فيها بشهوة التجميل العابرة، وممكن نتربى على تصرفات غيرها، ونلتزم بالحدود التي أمرنا الله بها يعني هنمسك كل واحدة وهنمنعها من سعادة التغيير والتبديل التي وراها نوع من المكاسب».