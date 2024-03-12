أحمد الطاهري: قاسم أمين طالب أهل الشريعة بضرورة الاجتهاد

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن ‏كتاب «تحرير المرأة» لقاسم أمين، تناول العديد من القضايا الشائكة مثل الحجاب وتعدد الزوجات، وبعض الأمور المتعلقة بالطلاق والعزلة بين المرأة والرجل، كونها ليست من الشريعة، كما دعا إلى تحرير المرأة لكي تخرج للحياة.

وأضاف «الطاهري»، خلال تقديم برنامج «كلام محترم» تقديم على الردايو 9090‏: «طالب قاسم أمين في كتابه، بتحسين المعاملة والتربية، ودعا أهل الشريعة والعارفين بأحكامها لمراعاة حاجات الأمة وضرورة العصر فيما يخص المرأة».

مطالبة أهل الشريعة بالاجتهاد المستمر

وتابع: «طالب قاسم أمين أيضا أهل الشريعة بعدم التوقف عند تطبيق الأحكام على قول إمام واحد، وضرورة الاجتهاد المستمر من أجل خدمة مصلحة العصر والدولة وبنات البلد».

تحقق أحلام قاسم أمين

وواصل: «بعد سنوات طويلة، تحققت أحلام قاسم أمين، فالمجتمع لم يُدرك قيمة أمين حينها، لكن اليوم إحنا بنخلد فكر وقلم قاسم أمين».