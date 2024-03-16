البرلمان العربي يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بشأن مكافحة كراهية الإسلام

رحب البرلمان العربي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام، وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا.

التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا

وأكد البرلمان العربي في بيان، دعمه لجميع الجهود الرامية للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا والفكر المتطرف على المستوى الدولي، ويأتي هذا التحرك لدعم الجهود في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي

وأوضح حرصه على تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي في إطار استراتيجيته الراسخة لتعزيز قيم السلام والاحترام المتبادل بين كافة الأديان والطوائف، ورفض العنف والتطرف والعمل على جميع المستويات للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا التي أخذت في الاتساع خلال السنوات السابقة.