في يوم المرأة العالمي.. «البرلمان العربي» يشيد بصمود سيدات فلسطين

ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، الإسهامات التي حققتها المرأة العربية على الصعيد العالمي والإقليمي والعربي، وما قدمته لنهضة وتقدم مجتمعها، مشيرا إلى أن المرأة العربية وصلت لمناصب رفيعة المستوى أسهمت من خلالها في رفعة وطنها عاليا، والدفع بمسيرة التنمية في المنطقة العربية.

جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يوافق 8 مارس من كل عام.

أكد «العسومي» أن الدول العربية حققت تقدما كبيرا في مجال تمكين المرأة على المستويات كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى ضرورة المضي قدما نحو تحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال كون النهوض بالمرأة هو مرتكز أساسي للنهوض بالمجتمعات وتقدمها.

وجه تحية إعزاز وتقدير للمرأة العربية بصفة عامة والفلسطينية بصفة خاصة، التي تواجه ظروفا قاسية في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وحرمانها من حقوقها الأساسية والتي يأتي في مقدمتها العيش في أمن واستقرار، مؤكدا أنها سوف تظل رمزا للكفاح والمثابرة والعزيمة التي لا تلين.