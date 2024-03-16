«الصحة»: الطاقة الاستيعابية لمستشفى معهد ناصر بعد تطويره 1694 سريرا

تفقد مسؤولو وزارة الصحة، مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، مشددين على ضرورة توفير وحدة إسعاف نهري خاصة بالمستشفى، وذلك ضمن مشروع تطوير معهد ناصر «مدينة النيل الطبية».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خلال الجولة، أن مشروع تطوير معهد ناصر «مدينة النيل الطبية»، والذي يتضمن تطوير 3 مبانٍ قائمة بالفعل وإنشاء 13 مبنى جديدا، بينهم امتداد للمبنى الرئيسي بإجمالي مساحة 72 ألفا و340 مترا مربعا، ومبنى لعلاج مرضى الأورام على مساحة 28 ألف متر مربع، ومبنى آخر للعيادات الخارجية على مساحة 22 ألفا و800 متر مربع.

المشروع يتضمن إنشاء مبنى متخصص للبحوث

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المشروع يتضمن إنشاء مبنى متخصص للبحوث على مساحة 3120 مترا مربعا ومهبطا للإسعاف الطائر ومرسى للإسعاف النهري، ومبنى لسكن الأطباء «رجال، وسيدات»، مضيفا أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تصل إلى 1694 سريرا بعد التطوير، إذ أن المشروع يستهدف زيادة عدد أسرة الإقامة بالمستشفى إلى 1276 سريرا، بدلاً من 547 وزيادة أسرة الرعايات إلى 331 سريرا بدلاً من 125، وأسرة المبتسرين 90 بدلاً من 10.

زيادة عدد الكراسي المخصصة لجلسات العلاج الكيماوي

وأكد زيادة عدد الكراسي المخصصة لجلسات العلاج الكيماوي لمرضى الأورام إلى 100 كرسي بدلاً من 45، والخاصة بالعلاج الإشعاعي إلى 6 بدلاً من 3 كراسي، فضلاً عن زيادة عدد أسرة الغسيل الكلوي إلى 120 سريرا بدلاً من 47 سريرا، وزيادة غرف العمليات لتصل إلى 45 غرفة، بدلاً من 22، وزيادة عدد العيادات في مختلف التخصصات الطبية إلى 100 عيادة، بدلاً من 42 عيادة.

وأضاف أن مبنى الأبحاث سيتم تحويله إلى مركز متكامل لإجراء الأشعة التداخلية والتشخيصية، وتوفير مقر بديل للأبحاث ليصبح مركزا متخصصا في تقديم خدمات الأشعة لكافة المترددين، ولا يقتصر على المرضى المحتجزين بالمستشفى فقط.