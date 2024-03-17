ما حقيقة تصريحات ترامب بشأن «حمام دم» إذا لم ينتخب رئيسا؟.. تحذير مجتزأ

أثارت تصريحات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، جدلًا واسعًا بعد تحذيراته من «حمام دم» قد يتعرض له الشعب الأمريكي، بسبب اجتزاء تصريحات ترامب الذي يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المُقرر إجراؤها في نهاية نوفمبر المقبل.

انتشار مقطع ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

وبحسب موقع «فوكس نيوز»، المقرب من ترامب، فقد صرح ترامب خلال تجمع انتخابي في دايتون بولاية أوهايو، بأنّه سيكون هناك «حمام دم»، إذا لم يتم انتخابه مجددًا رئيسًا للولايات المتحدة، وانتشر المقطع على منصّات التواصل الاجتماعي قال ترامب فيه: «الآن، إذا لم يتم انتخابي، فسيكون هناك حمام دم، سيكون هذا أقل ما سيحدث، سيكون هناك حمام دم في البلاد».

المعارضون يستغلون تصريحات ترامب للهجوم عليه

واستغل معارضوه ترامب هذا الفيديو المقتطع للترويج لرؤية ترامب ومعادته للديمقراطية والتهديد باندلاع حرب أهلية إذا لم يتم انتخابه، فيما انتقدت المحللة السياسية الأمريكية ليندي لي عبر تغريدة على موقع إكس «تويتر حاليًا»، ترامب مشيرة إلى أنّ سفاح يهدد بالتحريض على الإرهاب ضد الولايات المتحدة.

مؤيدو ترامب يدافعون عنه

ودافع مؤيدو ترامب عنه قائلين، أنّه تم اقتطاع التصريحات التي انتقد فيها بناء الصين مصانع سيارات ضخمة في المكسيك وسط رغبة بكين بيعها في الولايات المتحدة دون رسوم، وقال ترامب إنّه يخاطب الرئيس الصيني شي جين بينج ولن يسمح ببيع هذه السيارات في أمريكا دون رسوم خاصة أن المصانع لن تشغل أمريكيين قائلا: «لن يتم بيع هذه السيارات إذا تم انتخابي، وإذا لم يحدث سيكون هناك حمام دم للجميع».

وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 5 نوفمبر المقبل، وسط ارتفاع حظوظ بايدن وترامب للمواجهة الثنائية مرة أخرى على كرسي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.