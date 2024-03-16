دهشة في الولايات المتحدة.. ترامب يعلن أول قراراته إذا أصبح رئيس أمريكا

يُعرف عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قراراته الغريبة غير المتوقعة، والذي يخوض انتخابات الرئاسة أمام منافسة جو بايدن في نوفمبر المقبل، وقد تحدث ترامب عن أن فرصته الأكبر في الفوز، وتحدث عن أول قراراته في حالة إعادة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة مرة أخرى، والذي أثار دهشة في أمريكا، فما القصة؟

أول قرارات ترامب في حال فوزه

وقال رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب هذا الأسبوع، إن أول قراراته الرسمية إذا أعيد انتخابه رئيسًا في نوفمبر المقبل سيكون إطلاق سراح مؤيديه الذين سُجنوا بسبب الهجوم على مبنى الكابيتول «الكونجرس» في 6 يناير 2021، وذلك وفقا لما نشر بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

ففي 2021 عندما تم إعلان فوز الرئيس الحالي جو بايدن وخسارة ترامب، اقتحم أنصار الأخير بالعشرات مبنى الكابيتول في واشنطن، وقاموا بأعمال شغب، ما أدى إلى مقتل 4 متظاهرين واعتقال أكثر من 50 شخصا، وتسببوا في توقف النقاش حول نتائج الانتخابات.

وبعد نحو ساعتين من بدء أعمال الشغب، نشر ترامب مقطع فيديو على حسابه الشخصي على منصة أكس «تويتر سابقًا»، دعا فيه المتظاهرين إلى العودة إلى منازلهم.

وأكد خلال مقطع الفيديو إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد تم تزويرها، لكنه دعا المتظاهرين إلى العودة إلى منازلهم ووقف أعمال الشغب، قائلا: «يجب أن يكون لدينا سلام وقانون ونظام ولا نريد أن يتأذى أحد».

معلومات مضللة

في ذلك الوقت، قامت منصة أكس «تويتر سابقًا» بوضع علامة على مقطع الفيديو الخاص بترامب باعتباره يحتوي على معلومات مضللة، بل وحظر إمكانية مشاركته أو الرد عليه، وذلك «خوفا من العنف».

وفي وقت لاحق، قامت المنصة بإزاله مقطع الفيديو بالكامل وحجبت صفحة ترامب لمدة 12 ساعة، وبعد ذلك، انضمت منصة فيس بوك أيضًا إلى تويتر وأوقفت حساب الرئيس دونالد ترامب.