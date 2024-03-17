طريقة عمل المكرونة بالبشاميل زي المحلات.. وصفة مضمونة تكفي 7 أفراد
كتب:
آية الله الجافي
11:33 ص | الأحد 17 مارس 2024
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل زي المحلات
المكرونة بالبشاميل من أشهر الأكلات المصرية المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها اللذيذ الشهي، وإمكانية تحضيرها في وقت سريع وبمكونات متوفرة في المنزل، ولأن الكثير من الأسر والعائلات تحب تضمينها في وجبة إفطار رمضان، نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل المكرونة بالبشاميل مثل المحلات.
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل مثل المحلات
يُمكن لربة المنزل تحضير المكرونة بالبشاميل زي المحلات، باتباع وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد» المُذاع على شاشة CBC، وتكفي 7 أشخاص، كالتالي:
مقادير عمل صينية المكرونة بالبشاميل
- ½ كيلو مكرونة قلم مسلوقة.
- ¼ كيلو لحم مفروم.
- ½ كوب دقيق.
- مقدار مناسب من البصل.
- شرائح فلفل رومي.
- ملعقة كبيره من السمن.
- زيت.
- بهارات.
- ملح.
- فلفل أسود.
- 3 بيضات.
- 3 كوب لبن.
- مكعب مرقة.
طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل
- سخين وعاء على النار، وضيفي له اللحم المفروم وقلبيه ثم اتركيه حتى يتغير لونه.
- ضيفي البصل والفلفل الرومي والملح والفلفل الأسود وقلبيهم جيدا واتركيهم حتى النضج.
- ضعي وعاء على نار هادئة، وضيفي له السمن وبعدما يذوب ضيفي الدقيق وقومي بالتقليب حتى يمتزج مع السمن ويصبح لونه ذهبي.
- قومي بتهدئة النيران لأقل درجة ممكنة وارفعي الوعاء من على النار، ثم ضيفي اللبن البارد تدريجيا، وبعدها ضعي الشوربة وقلبي جيدًا، وعودي بالوعاء على النار مرة أخرى، وضعي مكعب المرقة واستمري في التقليب حتى يغلي ويصبح القوام كريمي.
- قومي بتصفية البشاميل بعد تجهيزه بالمصفاة حتي يخلو من أي شوائب، وضعي به بيضتان والفلفل الأسود والملح.
- قومي بتحضير وعاء وضعي به المكرونة كلها، مع ثلثي كمية البشاميل.
- قومي بتحضير صينية وأدهنيها بالسمن، ثم ضعي بها نصف كمية المكرونة، وضيفي كمية اللحم بأكملها وضعي فوقها نصف الكمية الأخرى من المكرونة.
- ضيفي بيضة على كمية البشاميل المتبقية وغطي بها الصينية بأكملها، ثم ضعيها في الفرن من 30 إلى 35 دقيقة.