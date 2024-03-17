طريقة عمل المكرونة بالبشاميل زي المحلات.. وصفة مضمونة تكفي 7 أفراد

المكرونة بالبشاميل من أشهر الأكلات المصرية المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها اللذيذ الشهي، وإمكانية تحضيرها في وقت سريع وبمكونات متوفرة في المنزل، ولأن الكثير من الأسر والعائلات تحب تضمينها في وجبة إفطار رمضان، نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل المكرونة بالبشاميل مثل المحلات.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل مثل المحلات

يُمكن لربة المنزل تحضير المكرونة بالبشاميل زي المحلات، باتباع وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد» المُذاع على شاشة CBC، وتكفي 7 أشخاص، كالتالي:

مقادير عمل صينية المكرونة بالبشاميل

½ كيلو مكرونة قلم مسلوقة.

¼ كيلو لحم مفروم.

½ كوب دقيق.

مقدار مناسب من البصل.

شرائح فلفل رومي.

ملعقة كبيره من السمن.

زيت.

بهارات.

ملح.

فلفل أسود.

3 بيضات.

3 كوب لبن.

مكعب مرقة.

طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل