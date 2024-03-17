محافظ الشرقية يشدد على ترشيد الإنفاق الحكومي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في مكتبه بالديوان العام، سليمان أمين الشال وكيل وزاره المالية الجديد، لتهنئته بمهام منصبه داخل محافظة الشرقية، متمنيا له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء داخل المديرية المالية.

خطة عمل مديرية المالية خلال الفترة القادمة

واطلع محافظ الشرقية على خطة عمل مديرية المالية خلال الفترة القادمة، مؤكدا ضرورة الاستمرار في ضبط السياسات المالية وترشيد الإنفاق الحكومي وتنسيق الموازنات العامة لتعظيم موارد الدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تذليل العقبات المتعلقة بالشؤون المالية

أكد محافظ الشرقية أهمية التعاون والتنسيق بين المديرية المالية وجميع الجهات المعنية والمديريات الخدمية والهيئات لتذليل كافة العقبات المتعلقة بالشؤون المالية لتسريع وتيرة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أوضح سليمان أمين الشال وكيل وزارة المالية بالشرقية، أنه تم وضع خطة عمل للارتقاء بمستوى أداء العاملين بالمنظومة الإدارية بالمديرية المالية وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية للمراقبين الماليين بالإضافة إلى رصد السلبيات والعمل على إيجاد حلول حقيقية لها لتحسين مستوى العمل.