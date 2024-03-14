وزير المالية السوداني: «الدعم السريع» توصف بالقوى الإرهابية في المحافل الدولية

قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إنّ الحركات التي اختارت عدم التوقيع على اتفاقية السلام وأعلنت أنها على الحياد، ليست حركات محايدة، لافتًا إلى أن هذه الحركات خشت أن تقول أنها قد انحازت للتمرد، متابعًا: «لدينا مسؤولية تجاه جميع المواطنين السودانيين، وشاركنا في تحرير الأراضي السودانية كلها».

وأضاف، في حواره على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في القضية، لا يمكن أن تكون محايدًا، وفي الحقيقة من يقول إنه على الحياد هو في جهة المتمردين، لكنه لن يتمكن من الإفصاح عن هذا، لافتًا إلى أن هذه الحركات في قلب المعركة وتنتشر في الجزيرة والخرطوم وولاية دارفور.

ميليشيا الدعم السريع والانحيازات

وأشار إلى أنه في الوقت ذاته بعض الحركات السياسية انحازت لميليشيا الدعم السريع وتراجعت بسبب جرائمها، مؤكدًا أن ميليشيا الدعم السريع أصبحت توصف بالقوى الإرهابية في المحافل الدولية كافة، ومشيرًا إلى أنه لا توجد مخاوف من تسبب الحركات السياسية في اندلاع حرب جديدة لأنها جربت الحرب فترة طويلة جدًا، ووصلت لقناعة بأنها يمكنها تحقيق أهدافها عن طريق السلام وليس الحرب.