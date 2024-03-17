 قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة سوهاج مشروعاً للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من خلال تنفيذ محاكاة لعدد من الأزمات؛ للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها باستخدام الإمكانات المتاحة داخل المحافظة؛ لتنمية مهارات العناصر التخصصية، والتأكد من مدى قدرتها على إدارة الأزمات والكوارث.

جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدني، والتنسيق مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة.

كما تم المرور على اصطفاف للمعدات والمركبات ومعسكر الإيواء العاجل بمحافظة سوهاج للتأكد من مدى جاهزيتها، إضافة إلى تنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوي داخل المحافظة والمؤمن بعناصر الحراسات المشددة لتوحيد مفهوم وأسلوب عناصر التأمين لمجابهة التهديدات والعدائيات المحتمل حدوثها.

وفى نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة الوطن.

وتنفيذا لاستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء ونشر الوعي الثقافي والوطني لدى شباب مصر من طلبة المدارس والجامعات، نظّمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدداً من الندوات التثقيفية بالمدارس بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم بمحافظات دمياط والقليوبية وسوهاج.

كما تم تنظيم ندوة تثقيفية بجامعة دمنهور، تضمنت الندوات إلقاء الضوءعلى التحديات التى تواجه الشباب والدور الذى تقوم به الدولة وكافة مؤسساتها وعلى رأسها القوات المسلحة لمجابهة تلك التحديات لرفع الأعباء عن كاهل المواطن المصرى .

وخلال الفعاليات، ألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مؤكدا أهمية تنفيذ تلك الندوات لتوعية الشباب المصري بحجم التحديات الراهنة وارتباطها بالمتغيرات المستمرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

واختُتمت الندوات بتكريم عددٍ من أسر الشهداء وذوس الهمم والطلبة المتفوقين.