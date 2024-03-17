دعاء البركة في الرزق مستحب ومستجاب.. يجلب الخير ويقضي الدين

يكثر المسلمون في أيام شهر رمضان المبارك من العبادات والطاعات، بما فيها ترديد الأدعية في مختلف الأوقات، ومن بينها دعاء البركة في الرزق، إلا أن البعض منهم قد لا يعلم ماذا يقول في هذا الدعاء، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء البركة في الرزق

أكد العلماء، أنه لا توجد صيغة ثابتة لدعاء البركة في الرزق، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

دعاء البركة في الرزق مستجاب

يردد البعض في دعاء البركة في الرزق الصيغ التالية:

اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك.

اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ والهَرَمِ، وأَعُوذُ بكَ مِن عَذابِ القَبْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَحْيا والمَماتِ.

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

دعاء البركة في الرزق مستحب

ويقول البعض في دعاء البركة في الرزق الصيغ التالية:

اللهم رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ارزقني التوفيق في عملي وسعة في رزقي وبركة في مالي.

اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر.

دعاء البركة في المال

اللهم إني استغفرك من كل ذنب يجلب النقم، ويحجب النعم، وأعوذ بك من الناس وشرورهم، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت.

اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.