فضل دعاء سورة يس لقضاء الحوائج.. تجلب لصاحبها البركة والثواب

يحرص الكثير من المسلمين على قراءة سورة يس كونها من الآيات القرآنية التي تجذب الرزق لصاحبها، وتقضي الحوائج وتكشف الغم عن قارئها، وتساءل البعض خلال الفترة الماضية، عن فضل دعاء سورة يس لقضاء الحوائج.

دعاء سورة يس لقضاء الحوائج

ونستعرض فضل دعاء سورة يس لقضاء الحوائج، وفقًا لما أعلنته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، حيث قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنّ الأصل أنّه ليس هناك دعاء خاصا بسورة يس.

وأضاف أمين الفتوى، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على «يوتيوب»، أنّه لو قرأ الإنسان سورة يس ونوى بها التوسل إلى الله لفضلها وعظمها وبركتها؛ ليستجيب دعاءه فهذا جائز ويدعو بما يشاء.

سورة يس

دعاء سورة يس لقضاء الحوائج، كما أكدت دار الإفتاء، أنّ قراءة القرآن الكريم من الأمور التي تجلب لصاحبها البركة والثواب والأجر من الله عز وجل؛ ومن السور التي ورد في فضل قراءتها عدة أحاديث: سورة «يس»؛ فعن معقل بن يسار رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «و"يس" قَلْبُ الْقُرْآنِ، لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللهَ والدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ».