«المتحدة» تكرِّم النجوم الراحلين في دراما رمضان تخليدًا لمسيرتهم

رحلوا بأجسادهم، ولكنهم حاضرون بأعمالهم، احتوت الحلقات الأولى من مسلسلات دراما رمضان على مشاهد لنجوم فارقوا الحياة، ولكن الفن الراقى يظل باقياً ويخلد أبطاله، ويخلد مسلسل «كامل العدد +1» ذكرى الفنان الراحل مصطفى درويش الذى جسَّد دور «عمر» فى الجزء الأول من العمل، قبل أن يرحل عن الحياة فى الجزء الثانى، ورفض صناع المسلسل اللجوء إلى ممثل آخر لاستكمال الشخصية وقرروا إنهاء دوره، كما جرت إضافة عدد من الخطوط الدرامية الجديدة التى تجعل ذكرى شخصيته حاضرة.

وظهر «درويش» على مدار الحلقات السابقة بأكثر من صورة، من أبرزها بوسترات المسلسل التى تتضمن صورته فى الخلفية وعليها شريط حداد أسود، كما تمت إضافة شخصية جديدة فى أحداث الجزء الثانى، وهى والدة «عمر» التى تؤدى دورها الفنانة ميمى جمال، بالإضافة إلى إنجاب دينا الشربينى مولوداً جديداً أطلقت عليه اسم «عمر»، ويزوره شريف سلامة صديقه الراحل فى المقابر ضمن أحداث العمل، ووضعت أسرة المسلسل صورة «درويش» فى منزله، حيث كان متزوجاً من الفنانة «بدرة» فى سياق المسلسل، وظهرت فى حالة من الحزن الشديد تأثرت به فى عدد من المشاهد.

«إدوارد»: تحمست لـ«بقينا اتنين» لاستكمال شخصية طارق عبدالعزيز

لم يتوقف الأمر عند مصطفى درويش، حيث حرصت الشركة المتحدة على ظهور الفنان الراحل طارق عبدالعزيز ضمن أحداث مسلسل «بقينا اتنين»، من بطولة الفنان شريف منير ورانيا يوسف، وقرر المخرج بالاتفاق مع أبطال العمل، أن تكون جميع مشاهد «عبدالعزيز» مستمرة بالعمل، ليكمل الدور الفنان إدوارد، بعد محاولات لتكملة المشاهد باستخدام تقنية AI، ولكن لم يكتب لها النجاح.

كما اتفقت «المتحدة» مع شركة «العدل جروب» على عرض مشاهد الفنان «جميل برسوم» ضمن أحداث مسلسل «فراولة» بطولة الفنانة نيللى كريم، حيث كان انتهى من تصوير مشاهده كاملة قبل وفاته، وقررت أسرة العمل عرضها ضمن أحداث المسلسل تكريماً له، مع بداية عرضه فى النصف الآخر من شهر رمضان.

«أبوالريش»: وفاة «درويش» صدمتنا وحرصنا على استرجاع ذكرياته مع أبطال العمل

ومن جانبها تحدثت الكاتبة رنا أبوالريش مؤلفة مسلسل «كامل العدد +1»، عن سبب الاحتفاظ بشخصية عمر ضمن أحداث العمل الدرامى قائلة: «وفاة مصطفى درويش كانت صدمة كبيرة لنا، بخاصة أن دوره كان مؤثراً وتعلق به الجمهور فى الجزء الأول، وعندما بدأنا فى كتابة أحداث العمل كان أمامنا اختيارات عدة، إما أن تسافر الشخصية أو تفارق الحياة، أو يستكمل أداء الشخصية ممثل آخر، وكانت الاختيارات كلها ليست جيدة بالنسبة لنا لأن الحدث صعب على أنفسنا».

وأضافت «أبوالريش» لـ«الوطن»: «حاولنا التعامل مع الأمر بشكل مهنى، وظهر مصطفى درويش خلال الحلقات الأولى من المسلسل بشكل سلس، وترك ظهوره أثراً طيباً لدى الجمهور، من خلال استرجاع أبطال العمل ذكرياتهم مع الراحل، وتوضيح مدى تأثر الأبطال بغياب شخصية (عمر) والتعلق بها فى كل التفاصيل التى كان يفعلها بالجزء الأول»، مشيرة إلى أنها سعيدة بردود فعل الجمهور على ظهور «درويش» بالحلقات الأولى من المسلسل.

من ناحية أخرى، تحدث الفنان إدوارد عن ظهوره بمسلسل «بقينا اتنين» بديلاً عن الفنان طارق عبدالعزيز بعد وفاته، قائلاً: «الشخصية التى كان يقدمها (عبدالعزيز) فى المسلسل لن يستكملها أحد، فهو الصديق الأول للفنان شريف منير، وأقدم شخصية الصديق الثانى له، وتم دمج الشخصيتين بعد وفاته، وتحمست للعمل، لأنه سيكون تخليداً لذكراه».

وأضاف «إدوارد» لـ«الوطن»: «طارق عبدالعزيز من الشخصيات المحبوبة فى الوسط الفنى، وتعاونت معه سابقاً من خلال (فبراير الأسود)، فكان ودوداً ويساعد كل من حوله، وهو شخصية لن تتكرر».

يُذكر أن مسلسل «بقينا اتنين» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم شريف منير ورانيا يوسف وإدوارد وعمرو وهبة وتامر فرج، من إخراج طارق رفعت.