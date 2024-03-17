«دفاع النواب»: القمة المصرية الأوروبية عكست رغبه الجانبين في التعاون المشترك

رحّب النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بالقمة المصرية - الأوروبية، التي عقدت اليوم بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا، مؤكداً أن القمة كشفت عن الدور الريادي والمحوري لمصر، تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وقال «العوضي» في بيان، إن العلاقات المصرية - الأوروبية، ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل لخصوصيات كل طرف، ليس فقط لكون الجانب الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، وإنما في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال لقاءاته الثنائية اليوم مع القادة الأوروبيين، حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع دول القارة الأوروبية على مختلف الأصعدة وتبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وهو ما قابله حالة من التأييد والإشادة من القادة الأوروبيين بموقف مصر الحكيم والنشط والهادف لاستعادة الاستقرار والأمن بالمنطقة.

القضية الفلسطينية على جدول أعمال القمة المصرية الأوروبية

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر نجحت في أن تقحم القضية الفلسطينية على جدول أعمال القمة المصرية الأوروبية، وأعطت لها مساحة كبيرة، نظرًا للأهمية التي توليها الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبًا للقضية الفلسطينية، وجاء تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في الدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات بكميات كافية إلى القطاع لحمايته من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها.

القمة المصرية الاوروبية

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس السيسي أمام القمة المصرية الأوروبية، عبّرت صراحة عن الدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، بعيدا عن الشعارات الرنانة.

وأشار إلي أن القمة مهدت الطريق بشكل جيد ووضعت أسسًا للتفاهم والحوار المصري – الأوروبي، للعديد من القضايا ومجالات التعاون المشتركة والتي ستشهد المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

وثمن «العوضي»، توقيع الرئيس السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية وثيقة إعلان سياسي مُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون ومن أجل تحقيق المصلحة المُشتركة.

وأكد أن مصر تولي دومًا أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي، في ضوء اعتقادها الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين، وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.