عضو بـ«النواب»: قافلة مساعدات التحالف الوطني إلى غزة تجسد ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية

أكد المهندس هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إطلاق قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية وعلاجية جديدة للأشقاء الفلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تأكيد جديد لاستمرار الدعم المصري للقضية الفلسطينية على كل المستويات الرسمية والشعبية، الذي يعبّر عن ثوابت الدولة تجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعباً، مشددًا على أن مصر حملت على عاتقها هموم القضية الفلسطينية على مر التاريخ باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والحرص على الحد من معاناته الإنسانية.

توفير كل الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني

أضاف أن القافلة تضمن 300 قاطرة محملة بأكثر من 3.5 ألف طن من المواد الغذائية وأكثر من 90 طنا من الألبان وحفاضات الأطفال، 25 طنا من المياه، ونحو 190 طنا من الأدوات والمستلزمات الطبية، إضافة لنحو 117 طنا من الملابس والبطاطين الشتوية، يعكس الحرص على توفير كل الاحتياجات الأساسية لتكون شريان حياة للشعب الفلسطيني وإعانته في مجابهة المأساة الراهنة في وقت تتأكد فيه الشهادات الدولية الرسمية على انتشار المجاعة في غزة وأن ما يزيد على 500 ألف فلسطيني يعيشون في شمال قطاع غزة ما زالوا يتعرضون لأبشع أشكال الإبادة الجماعية.

أوضح في بيان، أن قافلة التحالف الوطني تعد جزءا من الجهود المضنية التي لا تنقطع من الدولة المصرية في سبيل دعم وتضامن الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين، إذ أن الدولة مستمرة بكل أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كل المستويات، وتحرص على فتح أبواب معبر رفح يوميا من الجانب المصري لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى القطاع الذي يعاني من نقص شديد في الاحتياجات الأساسية سعيا لمساندتهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية، مع استمرار مساعي الدولة لوقف إطلاق النار وحقن دماء الشعب الفلسطيني الشقيق.

إنهاء ازدواجية المعايير الحالية

وشدد على أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي في إنهاء ازدواجية المعايير الحالية والانتصار لصوت الإنسانية من أجل الضغط لإيقاف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وإنقاذ الفلسطينيين الذين تجري تصفيتهم يوماً بعد يوم إذ ارتفع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 31045 شهيدا منذ 7 أكتوبر 2023، كما أن نحو 72% من ضحايا العدوان الإسرائيلي أغلبهم أطفال ونساء وهو ما يضع على العالم مسؤولية للكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بدورهم في هذا الصدد.