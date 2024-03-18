تداول 17 ألف طن بضائع و1028 شاحنة في مواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغت 8 سفن، وجرى تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1028 شاحنة و102 سيارة، إذ شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 567 شاحنة و91 سيارة.

وشملت حركة الصادرات 11 ألفا و500 طن بضائع، 461 شاحنة و11 سيارة، إذ يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس، وتغادر السفينتين دليلة والحرية2 فيما.

تداول 2500 طن بضائع و265 شاحنة بميناء نويبع

استقبل الميناء السفينتين الحرية 2 ودليلة، وغادرت أمل وبوسيدون إكسبريس، وجرى تداول 2500 طن بضائع و265 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1385 راكبا.