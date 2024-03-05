وصول 31 ألف طن ألومنيوم إلى ميناء سفاجا.. وتداول 3135 طن بضائع بـ«نويبع»

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وجرى تداول 48 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1150 شاحنة و590 سيارة، وشملت حركة الواردات 36 ألف طن بضائع، و607 شاحنات و573 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12 ألف طن بضائع، و543 شاحنة و17 سيارة.

وأوضحت أنّ ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة MANTA HACER وعلى متنها 31 ألف طن ألومنيوم قادمة من السعودية، والسفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2، بينما تغادر العبارتين أمل والرياض، فيما استقبل الميناء أمس 3 سفن وهي «دليلة، أمل والحرية 1»، وغادرت 3 سفن وهي «دليلة، الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس».

وجرى تداول 3135 طن بضائع و375 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لـ3 سفن، وهي «كوين نفرتيتي، سينا وآور»، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة درة جدة وعلى متنها 475 سيارة بوزن 950 طنا قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2345 راكبا بموانيها.