رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

نائب رئيس حزب الحرية: مصر تقوم بمجهودات جبارة لإقامة دولة فلسطينية

كتب:

محمد أباظة
12:05 م | الإثنين 18 مارس 2024
قوافل المساعدات المصرية

قوافل المساعدات المصرية

أكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن المطالبات المصرية بزيادة المساعدات الموجهة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق عن طريق معبر رفح، يعكس حجم الدور التاريخي لمصر وما تقوم به تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية

وقال مهني، إنّ موقف مصر واضح تجاه القضية الفلسطينية منذ التاريخ، فمصر تقوم بمجهودات جبارة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء حالة النزاع، فرفضت مصر أي سياسات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير داخل غزة أو خارجها بوصفها مخالفة جسيمة للقانون الدولي.

إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

وطالب مهني المجتمع الدولي ببذل الجهود المخلصة لإنفاذ المساعدات لغزة وعدم إعاقة وصول هذه المساعدات، وكذا التحرك الفوري لوقف الاعتداءات والانتهاكات التى يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة.

ووجّه مهني رسالة إلى العالم مخاطبًا ضمير الإنسانية بضرورة التحرك الجاد والحثيث لتوفير حياة كريمة وآمنة للشعب الفلسطيني البطل، ووقف الانتهاكات التي مارستها وتمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ المزيد:

رئيس «عربية النواب» تطالب المجتمع الدولي بدعم جهود مصر لإنهاء مأساة غزة

الجيش الإسرائيلي يطالب الفلسطينيين بإخلاء حي الرمال ومستشفى الشفاء في غزة

«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 32 ألفا

مسؤول إسرائيلي: سنعرض هدنة لمدة 6 أسابيع في غزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجزا

فصائل فلسطينية تخوض اشتباكات مع «الاحتلال الإسرائيلي» في غزة
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.