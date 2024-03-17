الكاتب الصحفي جمال الكشكي: مصر تعمل على تكثيف إرسال المساعدات إلى غزة

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني إنَّ هناك حرص شديد جدًا من الدولة المصرية والشارع المصري على مواصلة إرسال المساعدات عن طريق معبر رفح، لأنّ القضية الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر وهي تمثل قضية مركزية للدولة المصرية، كما أنّها تشغل بال كل المصريين والقيادة السياسية المصرية.

مساعدات مصر لغزة

وأضاف «الكشكي» في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ مصر كانت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب حريصة كل الحرص على أن تكون المبادرة، ولا يخفى على أحد أن مصر قدمت ما يزيد على 80% من المساعدات التي قدمت لغزة من كل الدول العالم، فضلًا عن أن مصر كانت سبّاقة، في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وهي تحرص حتى هذه اللحظة على تأكّيد ما بدأت به من فتح مطار العريش واستقبال جميع المساعدات من مختلف العالم وإرسالها إلى غزة بالإضافة إلى فتح المعبر طوال الفترة الماضية.

إنهاء العدوان الإسرائيلي

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن كل منظمات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي والهلال الأحمر المصري ومؤسسات الدولة المختلفة كانت حاضرة وبقوة من أجل تكثيف إرسال المساعدات وزيادتها، وهنا لابد من التوقف أمام تصريحات القيادة السياسية كل قادة وزعماء العالم، التي تؤكّد أهمية إنفاذ المساعدات الكافية بشكل كافي إلى الأشقاء في غزة ومناشدة المجتمع الدولي للسعي لإنهاء هذا العدوان.