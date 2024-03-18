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دراما المتحدة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في معارك شمالي قطاع غزة

كتب:

هانى حسن
12:51 م | الإثنين 18 مارس 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عنها، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل جندي في معارك شمالي قطاع غزة.

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بقلم هانى حسن