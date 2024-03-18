جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في معارك شمالي قطاع غزة كتب: هانى حسن 12:51 م | الإثنين 18 مارس 2024 جانب من أحداث غزة أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عنها، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل جندي في معارك شمالي قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: نادي الأسير: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 25 فلسطينيا في الضفة الغربية فصائل فلسطينية تخوض اشتباكات مع «الاحتلال الإسرائيلي» في غزة «الاحتلال الإسرائيلي» تعتقل 3 فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم الدهيشة في الضفة الدفاع المدني الفلسطيني: آليات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع الشفاء والقصف مستمر الاحتلال الإسرائيلي غزة القاهرة الإخبارية الاحتلال بقلم هانى حسن