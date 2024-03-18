الدفاع المدني الفلسطيني: آليات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع الشفاء والقصف مستمر

أكد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، أن هناك إغلاقا كاملا لمجمع الشفاء وإطلاق القذائف داخل المجمع بعد حصاره من كل الاتجاهات، ونزوح فلسطينيين من مجمع الشفاء بعد حصار الاحتلال للمكان، مؤكدًا كل ما روجه الاحتلال حول مجمع الشفاء هي أكاذيب لا صحة لها.

وأوضح، أن عملية حصار مجمع الشفاء بآليات الاحتلال الإسرائيلي بدأت قبل ساعة من الآن والقصف مستمر على الطرق المؤدية للمجمع، وكل ما يتحرك في محيط مجمع الشفاء الطبي يتم استهدافه من الاحتلال وإطلاق النار عليه حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.