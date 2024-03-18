«أونروا»: المجاعة في غزة من صنع البشر.. ويمكن إيقافها بواسطة الإرادة السياسية

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لـ«أونروا» إن الوضع في غزة سيئ للغاية على أرض الواقع، مؤكدا ترحيبه بأي إسهامات من أي منظمة أخرى لدعم أهالي القطاع، مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق والتعاون مع الجانب الفلسطيني وأيضا مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري في العاصمة الإدارية الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المجاعة في قطاع غزة مهولة، والأطفال يموتون من الجوع والجفاف، والجميع معرض للاستشهاد في أي وقت بسبب الجوع أو القصف أو الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم.

وتابع: «المجاعة من صُنع البشر، ويمكن إيقافها ومواجهتها من خلال الإرادة السياسية السلمية»، مشيرا إلى أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات على أهالي قطاع غزة تكميلية وإضافية، ولا تعبر عن الاستجابة الكاملة أو الحقيقية.