جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عددا من المرضى بمستشفى الشفاء في غزة

قال الدكتور عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة إنّ هناك معلومات عن اعتقال جيش الاحتلال عددا من المرضى بمستشفى الشفاء ودفع النازحين للخروج من المجمع.

وأضاف ياغي، أنّ انقطاع وسائل التواصل مع العاملين بمستشفى الشفاء بقطاع غزة مازال مستمر، منوها أنّ الطواقم الطبية في المستشفى غير قادرة على تقديم الخدمات الطبية أو إجراء العمليات الجراحية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

وتابع مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة أنّ المنظومة الصحية بعد العملية البرية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة انهارت تماما.