مدير مستشفى غزة الأوروبي: استهداف إسرائيل لمجمع الشفاء يؤثر سلبا على قطاع الصحة

أكد الدكتور يوسف العقاد، مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، أن العدوان الإسرائيلي على المستشفيات في قطاع غزة، يؤدي إلى انهيار تام في الخدمات الصحية المقدمة للفلسطينيين.

وأشار في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية إلى أن «استهداف مجمع الشفاء الطبي له تأثير سلبي كبير على القطاع الصحي في غزة».

وأضاف أنّ الخدمات الصحية المقدمة في مجمع الشفاء الطبي تراجعت إلى 10% فقط من قدرات المستشفى، بسبب ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي.