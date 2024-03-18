مقتل رقيب بقوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال صحفيين بمجمع الشفاء الطبي

أفادت صحيفة يديعوت أحرونت العبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سمح ظهر اليوم، بنشر تفاصيل مقتل الرقيب ماتان فينوغرادوف، المقاتل في لواء ناحال من القدس ويبلغ من العمر 20 عاما، إذ سقط في محيط مجمع الشفاء الطبي، كما أصيب جندي آخر.

مداهمة كبرى تستهدف مجمع الشفاء الطبي

وكانت عملية مداهمة كبرى استهدفت لمجمع الشفاء الطبي فجر اليوم، ضمن عملية مباغتة بدأت بمحاصرة المستشفى من قبل اللواء 401 من الفرقة 162، والقوات الخاصة التي دخلت المستشفى.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي وثيقة شوهد فيها إطلاق النار على القوات من مباني المستشفى، وتفجير عبوة ناسفة في مكان قريب وفقا للصحيفة العبرية.

ويستخدم جيش الاحتلال في هجومه على مجمع الشفاء الطبي، الطائرات بدون طيار والتقنيات الخاصة لتحقيق مزايا تكتيكية واستخباراتية وعملياتية للوحدات بجانب الاحتياج البري.

الاعتداء على صحفيين في مجمع الشفاء الطبي

على الجانب الآخر كشفت صحيفة BBC إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أعدادا كبيرة من الفلسطينيين بينهم صحفيون كانوا داخل مستشفى الشفاء، وذلك بعد اقتحام المجمع، كما اعتدت قوات الاحتلال على الإعلاميين بالضرب المبرح ودمروا سيارات البث التابعة للطواقم الصحفية بمستشفى الشفاء.