دعاء الرعد والبرق عند نزول المطر في رمضان.. اللهم لا تهلكنا بغضبك

دعاء الرعد والبرق من الأدعية التي تكون ملازمة لنزول المطر، ويُعد الدعاء في ذلك التوقيت من الأمور التي تُعتبر اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبهديه الكريم، حيث ورد في السنة النبوية صيغة للدعاء عند مشاهدة البرق أو سماع صوت الرعد.

دعاء الرعد والبرق

وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن دعاء البرق والرعد هو: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.. اللهم لا تهلكنا بغضبك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

وأضافت الدار، أنه روي عن عبد الله بن الزبير أنَّه كان إذا سمع الرعد، ترك الحديث، وقال: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته»، رواه مالك والبيهقي، وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب، وهذا اللفظ هو الموافق للقرآن في قوله تعالى: «وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ»، وجاء فيما رواه البخاري ثم يقول: «إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض».

دعاء المطر كما ورد عن النبي

وحول دعاء نزول المطر كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء في الحديث النبوي، عن عائشة أم المؤمنين «أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ إذَا رَأَى المَطَرَ، قالَ اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا».

الدعاء بعد المطر

ويسن أن يقول بعد المطر: «مُطرنا بفضل الله ورحمته»؛ لحديث زيد بن خالد الجهني المتفق عليه وفيه: «وأمَّا من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب».

أدعية مستحبة عند المطر

«اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيب، اللهم اسقينا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار».

«اللهم إني عبدك وأنتظر منك فرحًا قريبًا يريح قلبي ويدمع عيني فبشرني، وأسألك الشفاء فعافني، ورحمتك فارحمني، وراحة البال والعتق من النار، ربّ إني أسألك بعزتك وعظمتك وجلالك أن تجعل ساعتي تحين وأنا ساجد بين يديك وقلبي ينبض من خشيتك، اللهم طهرني من كل ذنوبي ثم اقبضني إليك».

«اللهم إني أسألك بعزتك عظمتك وجلالك أن تحقق لي أمنياتي وأمنيات كل من أحبهم، وأن لا تكسر لي ظهرًا، ولا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرًا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همّي، ولا تكشف لي سترًا ولا سرًا، فإن عصيتك جهرًا فاغفر لي وإن عصيتك سرًا فاسترني، ولا تجعل ابتلائي في جسدي».

دعاء الرياح

وورد دعاء إذا عصفت الريح، فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا عصفت الريح، قال: اللهم إنِّي أسالك خيرَها وخيرَ ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شَرِّها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به»، متفق عليه.