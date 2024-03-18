هل يجوز إخراج زكاة الفطر في رمضان؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

زكاة الفطر هي فرض فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يتطهر بها العبد الصائم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمَةً للمساكين، فمَنْ أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ، ومَنْ أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات»، وهي واجبة بسنة والإجماع ، ويتساءل البعض عن هل يجوز إخراج زكاة الفطر في رمضان أم لا؟، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.

إخراج زكاة الفطر في رمضان

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال هل يجوز إخراج زكاة الفطر في رمضان أم لا؟ موضحة أنه يجوز إخراجها في أوَّل الشهر أو نصفه أو آخره؛ كل ذلك جائزٌ لا حرج فيه، موضحة أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قولٌ مُصَحَّحٌ عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.

وقت إخراج زكاة الفطر

وأضافت الإفتاء في حديثها عن هل يجوز إخراج زكاة الفطر في رمضان أم لا؟ أنّ زكاة الفطر تجب بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين».