«المصريين الأحرار»: تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية خطوة تاريخية

أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، دعمه الكامل للخطوة التاريخية برفع مستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الاستراتيجية؛ وما تسفر عنه من فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار والطاقة والأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة والتغير المناخي.

العلاقات المصرية الأوروبية

وقال الحزب في بيان، إن تلك الخطوة غاية الأهمية وفي توقيت حيوي وتتيح مجالًا واسعا للدولة المصرية للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الأوروبية في مختلف المجالات، وتُعزز دور مصر كفاعل إقليمي مهم في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأضاف حزب المصريين الأحرار، أن ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن تقديم حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، تتوزع على مدى السنوات المقبلة؛ تزيد مجال التعاون وتفتح الأبواب لدعم مشروعات تنموية في مجالات التجارة والاستثمار والبيئة والتعليم والرعاية الصحية ما يمثل دفعة جديدة وقوية للاقتصاد المصري، ويساعد على تحقيق التنمية المستدامة.

تحقيق التنمية المستدامة

وأكد الحزب، ضرورة استخدام الحكومة هذه الحزمة بفعالية وشفافية لضمان تحقيق أقصى استفادة منها؛ بما يواكب خطوات القيادة السياسية الرائدة في تحقيق تنمية مستدامة وخدمة الوطن والمواطن.

وأشاد بدور وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والدبلوماسية الرئاسية المصرية الذي استطاع من خلالها تعزيز أواصر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وجميع الأصدقاء، وتظهر نتائجها في تلك الأوقات.