السيسي: نشهد اليوم ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الشاملة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القمة المصرية الأوروبية تتزامن مع مرحلة شديدة الأهمية في العلاقات المصرية الأوروبية، إذ سنشهد اليوم التوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال القمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي الى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، «أود هنا أن أتوجه بالشكر للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية على جهدها الصادق في الدفع بمسار ترفيع العلاقات على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة لنا جميعًا».

واستكمل رئيس الجمهورية: «كما أود أن أرحب برئيسة وزراء إيطاليا، ورئيس وزراء اليونان؛ لدورهما المقدر في دفع العلاقات المصرية الأوروبية وتعزيزها سواء ثنائيًا، أو من خلال الآليات المؤسسية للاتحاد الأوروبي».

هنا أن أتوجه بالشرك الى السيدة رئيسة الفوضية الأوروبية على جهدها الصادق فى الدفع بمسار ترفيع العلاقات على النحو الذى يحقق المصالح المشتركة لنا جميعا وارحب برئيسة وزراء إيطاليا ورئيس وزراء اليونان لدورهم المقدر فى دفع العلاقات المصرية الأوروبية وتعزيزها سواء ثنائيًا أو من خلال الأليات المؤسسية للإتحاد الأوروبي».