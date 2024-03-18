إطلاق خط مينائي تريستا- دمياط للرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا

شارك اللواء أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط في مؤتمر «تعزيز العلاقات التجارية إطلاق خط مينائي تريستا - دمياط للرورو»، الذي عقد برئاسة الوكالة التجارية الإيطالية، بالتنسيق مع قطاع النقل البحري واللوجيستيات بجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لتدشين خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا، وبالتزامن مع زيارة دولة رئيسة وزراء إيطاليا لمصر .

جاء ذلك بحضور اللواء بحرى رضا إسماعيل رئيس القطاع، الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، رئيس الوكالة التجارية الإيطالية، رئيس ميناء تريستا الإيطالي، الاتحاد العام للصناعات الإيطالية، وعدد من الجهات المعنية ورجال الأعمال المصريين والإيطاليين .

العلاقات المصرية الإيطالية

وخلال كلمته أمام المؤتمر توجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بالشكر للجانب الإيطالي على ما لمسه من حرص متبادل لاستكمال إقامة هذا المشروع، الذي يعد خطوة مهمة ضمن العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا.

وأضاف أن هيئة ميناء دمياط قامت بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف المعنية داخل مجتمع الميناء لتسهيل وتيسير كافة الإجراءات الخاصة بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام.