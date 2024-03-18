معلومات عن العميد فايق المبحوح بعد اغتياله بغزة.. أمضى 15 عاما في سجون الاحتلال

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها في قطاع غزة، من استهداف المؤسسات الطبية، كذلك استهدافها لقيادات في الفصائل الفلسطينية كان آخرها العميد فايق المبحوح مدير عمليات الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة اغتيال العميد فايق المبحوح الذي يشغل عملية التنسيق مع العشائر ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة خلال عدوانها على مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، وفقا لما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام.

ونرصد أهم المعلومات عن العميد فايق المبحوح:

-مدير عمليات الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة

العميد فايق المبحوح شقيق الشهيد محمود المبحوح

-فايق المبحوح شقيق الشهيد محمود المبحوح الذي اغتاله جهاز «الموساد» الإسرائيلي في عام 2010.

-أمضى المبحوح 15 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

- رفض المبحوح تسليم نفسه لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

-اشتبك المبحوح بسلاحه الشرطي مع الجنود الإسرائيليين وقتل جنديًا وأصاب اثنين آخرين.