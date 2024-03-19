مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 19-3-2024.. الظهر 12:4 مساءً

يرغب أهالي محافظة كفر الشيخ، في معرفة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19-3-2024، تاسع أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، وخاصةً معرفة موعد أذان الفجر للصوم، بالإضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في كفر الشيخ الثلاثاء 19-3-2024، في إطار خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 19-3-2024

وتبدأ مواقيت الصلاة وفق الإمساكية التي أصدرها قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 19-3-2024:

يحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 19-3-2024، في الساعة 4:33 صباحًا ومعه بداية صوم تاسع أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 19-3-2024

يحين موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 19-3-2024، في الساعة 12:04 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 19-3-2024

يحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 19-3-2024، في تمام الساعة 3:31 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 19-3-2024

يحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 19-3-2024، في تمام الساعة 6:07 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 19-3-2024

يحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 19-3-2024، في تمام الساعة 7:26 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 19-3-2024

يبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ في تاسع أيام شهر رمضان المبارك 13 ساعة و54 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.