يترقب الأهالي موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 19-3-2024، إيذاناً بتناول تاسع إفطار في شهر رمضان المبارك، والذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 13 ساعة و54 دقيقة.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 19-3-2024، تاسع أيام شهر رمضان المبارك 1445 هـ، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب اليوم في كفر الشيخ الثلاثاء 19-3-2024

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 19-3-2024، تاسع أيام شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة 06:07 مساءً، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 13 ساعة و54 دقيقة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445هـ.

موعد صلاة المغرب في كفر الشيخ اليوم

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الخميس في مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وفق إمساكية رمضان 2024 كالتالي:

السحور: 2:13 صباحاً.

إمساك: 4:13 صباحاً.

الفجر: 04:33 صباحاً.

الشروق: 6:01 صباحاً.

الظهر: 12:04 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:07 مساءً.

العشاء 7:26 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في كفر الشيخ الثلاثاء 19-3-2024

ومن المقرر أنّ يبدأ الإفطار اليوم مع أذان المغرب مباشرةً والذي يؤذن له في تمام الساعة 6:07 مساءً، حسب التوقيت المحلي لمدينة كفر الشيخ، ليستعد بعدها أهالي كفر الشيخ لأداء صلاة التراويح في عاشر ليالي شهر رمضان.