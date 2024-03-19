آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2024.. «الإفتاء» توضح الحد الأدنى للفرد

الزكاة فرض على المسلم وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، ويحرص المسلمون مع حلول شهر رمضان، على معرفة مقدار وقمية زكاة الفطر 2024 للفرد، باعتبارها واجبًا يجب أنّ يُؤدى قبل تجاوز وقتها، فزكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، إذ كشفت آخر موعد لإخراج زكاة الفطر وحكم تأخيرها عن وقتها.

قيمة زكاة الفطر 2024

وبحسب ما أعلنته دار الإفتاء المصرية، فإن قيمة زكاة الفطر 2024 حُددت لتكون قيمتها 35 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، فقال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» [البقرة: 195].

وحددت الإفتاء، أحكام زكاة الفطر موضحة أنها تجب على من ملك قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، ويجوز إخراجها نقودًا وهو الأفضل.

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2024

وحول آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2024، أوضحت أنّ زكاة الفطر يجوز شرعًا إخراجها منذ أول يوم في شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، لافتة إلى أنه يجوز إخراجها نقودًا بدلا من الحبوب، وذلك تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجتهم ومطالبهم، مؤكدة أنّ الفتوى مستقرة على ذلك.

وأشارت الدار إلى أنّ تأخير إخراج زكاة الفطر إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه جائز، لكن تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر حرام شرعًا يؤثم عليه فاعله، ولا تجب على من مات قبل غروب آخر شمس من رمضان، ويجوز إخراجها في غير بلد المزكي، والأَوْلَى إخراجها في بلده متى وُجد المستحقون لها.

أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر

وأضاف الإفتاء أن من وُلد له ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان؛ أُخرج عنه زكاة الفطر، مشيرة إلى أنها تخرج لأصناف الزكاة الثمانية، ويُخرجها الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، من زوجة وأولاد، مؤكدة أن من لم يخرج الزكاة فهي في ذمته ولا تسقط عنه حتى يؤديها، لافتة إلى أن إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، ومن السُّنَّة ألَّا تتأخر عن صلاة العيد.