تعرف على كيفية حساب قيمة زكاة الفطر 2024.. من تنطبق عليه الشروط؟

زكاة الفطر 2024 من الأمور التي فرضها الدين الإسلامي على جموع المسلمين في شتى بقاع الأرض وذلك لمن تنطبق عليه شروط الزكاة، وتزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، فمن المقرر أن تحدد دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر.

زكاة الفطر 2024

ويمكن لمن يجب عليهم إخراج زكاة الفطر 2024، حساب قيمتها على النحو التالي، من خلال معرفة سعر أردب القمح، وسجل سعر الأردب نحو 2000 جنيه، وبالتالي يكون سعر كيلو القمح 18 جنيهًا، ويتمّ حساب مقدار زكاة الفطر بـ ضرب الـ18 جنيهًا في 2.6، ويكون بذلك قيمة زكاة الفطر 2024 هذا العام نحو 46.8 جنيه.

وجاءت شروط زكاة الفطر 2024 على النحو التالي:

- لا تجب زكاة الفطر على من ليس لديه ما يكفي من المال في اليوم.

- يجوز إعطاء زكاة شخص واحد لعدة فقراء.

- يجوز جمع الزكاة من عدة أشخاص وإعطائها للفقراء.

- لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر إلا عند الضرورة.

- يجوز للمرأة الغنية أن تعطي زكاة الفطر لزوجها الفقير، ولا يجوز العكس لأن من واجب الزوج أن يدعم المرأة.

- إذا أخذ الفقير الزكاة نقداً وكان المبلغ زائداً عن حاجة نفسه وحاجة أسرته في يوم العيد وليلة، وجب عليه إخراج ذلك المبلغ أيضاً.

- الديون المقسطة والديون المؤجلة لا تمنع من إخراج زكاة الفطر.

- ومن ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، أخرجت عنه زكاة الفطر والتي تنقسم إلى 8 أقسام.

موعد زكاة عيد الفطر 2024

يمكن للمسلمين إخراج زكاة الفطر منذ بدء شهر رمضان حتى صلاة العيد، لأن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي فرض واجب على كل المسلمين، الذين يمتلكون المال، ويجب إعطائها للفقراء