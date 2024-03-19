«القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي عنيف على مدينة غزة كتب: منة شبانة 10:13 ص | الثلاثاء 19 مارس 2024 صورة أرشيفية - غزة نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام فلسطينية تأكيدها تعرض مدينة غزة لقصف إسرائيلي عنيف، صباح اليوم الثلاثاء. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: القاهرة الإخبارية: بلينكن يزور مصر والسعودية الأسبوع الجاري لبحث وقف إطلاق النار في غزة استشهاد 20 فلسطينيا في قصف جوي إسرائيلي على غزة خلال الساعات الماضية «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل وحماس تبدآن عملية تفاوض لوقف إطلاق النار في غزة وسائل إعلام فلسطينية: 13 شهيدا بغارات وقصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة غزة قطاع غزة فلسطين بقلم منة شبانة