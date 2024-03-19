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«القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي عنيف على مدينة غزة

كتب:

منة شبانة
10:13 ص | الثلاثاء 19 مارس 2024
صورة أرشيفية - غزة

صورة أرشيفية - غزة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام فلسطينية تأكيدها تعرض مدينة غزة لقصف إسرائيلي عنيف، صباح اليوم الثلاثاء.

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بقلم منة شبانة