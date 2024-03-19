رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«الخارجية الفلسطينية» ترحب بقرار فرض عقوبات أوروبية على المستوطنين

كتب:

منة شبانة
10:38 ص | الثلاثاء 19 مارس 2024
الخارجية الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنّ إسرائيل بدأت بتدمير رفح دون أن تعلن تجنبا لردود الفعل الدولية ولم تنتظر إذنا من أحد، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

وقالت إنّ القصف الإسرائيلي الذي استهدف المنازل فوق رؤوس ساكنيها في رفح، بداية جديدة لتوسيع جرائم الاحتلال رغم وجود أكثر من مليون نازح.

وأضافت «نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين»

اقرأ المزيد:

«الخارجية الفلسطينية»: تهديدات نتنياهو باجتياح رفح تحد سافر للمجتمع الدولي

«القاهرة الإخبارية»: وزير الخارجية الإسرائيلي يطالب باجتياح رفح الفلسطينية برا

«الخارجية الفلسطينية» تطالب بوضع منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب

«الخارجية الفلسطينية»: قيود «بن غفير» العنصرية في القدس ستفجر الأوضاع بالضفة
بقلم منة شبانة