«الخارجية الفلسطينية» ترحب بقرار فرض عقوبات أوروبية على المستوطنين

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنّ إسرائيل بدأت بتدمير رفح دون أن تعلن تجنبا لردود الفعل الدولية ولم تنتظر إذنا من أحد، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

وقالت إنّ القصف الإسرائيلي الذي استهدف المنازل فوق رؤوس ساكنيها في رفح، بداية جديدة لتوسيع جرائم الاحتلال رغم وجود أكثر من مليون نازح.

وأضافت «نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين»