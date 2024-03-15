«الخارجية الفلسطينية»: قيود «بن غفير» العنصرية في القدس ستفجر الأوضاع بالضفة

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خدع العالم وتبنى تشديدات «بن غفير» وسمح له بتنفيذها لمنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، وفق خبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وواصلت: «نطالب بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف قيود بن غفير العنصرية في القدس باعتبارها فتيل تفجير للأوضاع بالضفة الغربية».