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دراما المتحدة

الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة هورليفكا شرقي أوكرانيا

كتب:

منار مجدي
01:51 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
الجيش الروسي

الجيش الروسي

أعلن الجيش الروسي سيطرته على بلدة هورليفكا شرقي أوكرانيا، جاء ذلك خلال خبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». 

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