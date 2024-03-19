الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة هورليفكا شرقي أوكرانيا كتب: منار مجدي 01:51 م | الثلاثاء 19 مارس 2024 الجيش الروسي أعلن الجيش الروسي سيطرته على بلدة هورليفكا شرقي أوكرانيا، جاء ذلك خلال خبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: الجيش السوداني يستهدف ارتكازات ميليشيا الدعم السريع الجيش الإسرائيلي يطالب الفلسطينيين بإخلاء حي الرمال ومستشفى الشفاء في غزة «القاهرة الإخبارية»: زعيم كوريا الشمالية يحث الجيش على الاستعداد للقتال الجيش الأمريكي: تدمير 4 مسيرات وصاروخ أرض جو للحوثيين الجيش الأمريكي يعلن تدمير مسيرتين أطلقتا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون الجيش الروسي سيطرته أوكرانيا بقلم منار مجدي