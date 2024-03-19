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دراما المتحدة

الحكومة توافق على إضافة 5 كليات جديدة للجامعة الألمانية في القاهرة 

كتب:

أسماء زايد
02:27 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال انعقاده اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة الألمانية بالقاهرة بإضافة 5 كليات جديدة، وهي: الطب البشري والجراحة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وطب وجراحة الفم والأسنان، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى والجراحة مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.

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