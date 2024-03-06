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دراما المتحدة

مجلس الوزراء يوافق على استيراد مليون طن سكر خلال عام 2024

كتب:

أسماء زايد
12:55 م | الأربعاء 06 مارس 2024
سكر

سكر

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، على أن يتمّ بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى، وهو ما بدأت في استيراده وزارة التموين بالفعل.

وقال مدبولي إنَّ المرحلة المقبلة ستشهد توفير السكر بكميات كبيرة في الأسواق، للعمل على إنهاء هذه المشكلة تمامًا، وسنعمل على زيادة منافذ البيع، وتيسير نقل السكر في المحافظات المختلفة.

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