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«القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي مكثف لعدد من البلدات في جنوب لبنان

كتب:

يارا أشرف
03:29 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
جانب من الأحداث في قطاع غزة - صورة أرشيفية

جانب من الأحداث في قطاع غزة - صورة أرشيفية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك قصفا إسرائيليا مكثفا لعدد من البلدات في جنوب لبنان، إذ استهدفت إسرائيل بغارات جوية عددا من المناطق والبلدات في القطاع الأوسط في الجنوب اللبناني خلال الساعات الماضية. 

استهداف بلدة العديسة 3 مرات في ليلة واحدة

وأضاف: «استهدفت قوات الاحتلال بلدة العديسة 3 مرات في ليلة واحدة، وهي البلدة التي تقع في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، وجرى استهداف منطقة ميس الجبل بغارة جوية ثم قصف مدفعي، وتستهدف هذه الغارات منازل خالية من السكان بهذه المنطقة، ولكنها قد تحدث أضرارا بمنازل أخرى مأهولة بالسكان».

استهداف «الاحتلال الإسرائيلي» للمنازل

وتابع: «ربما يستهدف جيش الاحتلال هذه المنازل ظنا منه أن عناصر حزب الله يلجأون لهذه المنازل، من أجل تنفيذ عمليات بالجنوب، وبالفعل نفذ حزب الله 6 عمليات».

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