«القاهرة الإخبارية»: موجة تصعيد بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في لبنان

شهدت المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي موجات من التصعيد المتتالية على مدار الأيام القليلة الماضية، حسب رسالة إخبارية من أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت، أشار فيها إلى شن سلسلة من الغارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، أمس الأحد.

وأوضح «يوم أمس كان من الأيام العنيفة في الجبهة الجنوبية اللبنانية، فجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف أكثر من 17 بلدة لبنانية بغارات جوية أو قذائف مدفعية أو أسلحة رشاشة مباشرة، على طول الحدود اللبنانية، سواء في القطاع الغربي أو الأوسط أو الشرقي».

وأضاف أن القصف الإسرائيلي أدى إلى دوي صافرات الإنذار في معسكرات اليونيفيل أكثر من مرة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عددا من الغارات الجوية في الساعات الأولى من صباح اليوم، على بلدات لبنانية مختلفة، بعدما نفذ حزب الله 9 عمليات على تجمعات عسكرية إسرائيلية.