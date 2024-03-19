هيئة دعم فلسطين: إسرائيل لا تعترف بالقانون الدولي.. والفيتو الأمريكي يساعدها
كتب:
منى صلاح
03:37 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
حرب غزة
أعلن رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تعترف بقواعد القانون الدولي بمساعدة الفيتو الأمريكي، وفقا لنبأ عاجل عرضته قناة القاهرة الإخبارية.
وتابع: «على إسرائيل احترام قرارات العدل الدولية، ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة»، موضحا أن الفيتو الأمريكي أفشل مشاريع قرارات أممية بوقف الإبادة الجماعية في غزة.
وأشار إلى مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى تصفية القضية الفلسطينية بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة.