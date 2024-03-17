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دراما المتحدة

وزير إسرائيلي يطالب بتعيين قيادة جديدة لإصلاح جيش الاحتلال بعد حرب غزة

كتب:

هانى حسن
12:23 م | الأحد 17 مارس 2024
وزير المالية الإسرائيلي

وزير المالية الإسرائيلي

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنّ القيادة الحالية لا يجب أن تتولى مسؤولية تحديد شكل الجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد فشلها في الحرب بقطاع غزة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي، أنّه يجب تعيين قيادة عسكرية جديدة تعمل على إصلاح الجيش بعد انتهاء الحرب في غزة.

وأوضحت القناة، أنّ فلسطينيا أُصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عنبتا شرق طولكرم بالضفة الغربية.

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