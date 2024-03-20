كاتب صحفي: انتصار العاشر من رمضان معجزة كاملة الأركان

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، في ذكرى انتصار العاشر من رمضان وانتصار أكتوبر، إننا حققنا في هذا اليوم معجزة كاملة الأركان، اختلطت فيها المشاعر الوطنية بالروحانية والانتصار للشرف والكرامة، مشيرا إلى أن اليوم هو حصاد 6 سنوات من تضحيات الشعب والجيش المصري بالدماء من عام 1967 إلى 1973.

انتصار العاشر من رمضان 1973

وأضاف أحمد رفعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية إكسترا نيوز، من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، أن هناك عدة تفاصيل تخص حرب أكتوبر المجيدة لا يعرفها الكثير، منها انطلاق 20 مدفعية في لحظة واحدة، وخروج 10آلاف و500 قذيفة في الدقيقة، بمعدل 179 قذيفة في الثانية الواحدة، بجانب 4000 جندي تمكنوا من الوصول إلى الضفة الأخرى من قناة السويس خلال دقائق معدودة.

تاريخ مصر في الثورات بدأ منذ صيحة أحمد عرابي الوطنية

وأوضح الكاتب الصحفي أنّ تاريخ مصر في الثورات بدأ منذ صيحة أحمد عرابي الوطنية في الثورة العرابية 1882، وتجلى ذلك في قوة الشعب المصري وجيشه، مشددا على ضرورة تدريس كل هذا التاريخ للأجيال الجديدة ليدركوا مدى تضحيات الأجداد والآباء لتكون مصر حرة مستقلة في سيادتها.