السيسي يشارك قادة القوات المسلحة حفل الإفطار السنوي بمناسبة العاشر من رمضان

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، قادة القوات المسلحة حفل الإفطار السنوي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وهنّأ رئيس الجمهورية رجال القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات العاشرة من رمضان.

ووجّه الرئيس السيسي التحية إلى شهداء الوطن الأبرار الذين ضحّوا بأرواحهم دفاعًا عن تراب الوطن، مؤكدًا أنّ الدولة المصرية لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء.

وأوضح الرئيس أنّ الشعب المصري يُقدّر الجهود والتضحيات التي يُقدّمها رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها، معربًا عن تقديره لجهود رجال القوات المسلحة وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لما تقوم به القوات المسلحة من جهود بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة ربوع الوطن ودعم ركائز الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة.