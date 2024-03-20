الخشت: مستشفى 500500 يضاعف قدرة المعهد القومي للأورام على علاج المرضى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن المعهد القومي للأورام يستوعب قرابة 22% من حالات الأورام على مستوى الجمهورية، ما تستلزم سرعة إنشاء المعهد القومي الجديد 500500 لاستيعاب الزيادة من الإصابات.

الطاقة الاستيعابية للمعهد القومي الجديد للأورام

وفي بداية اجتماع مجلس أمناء مؤسسة 500500، اليوم الأربعاء، أشار الخشت إلى أن «الطاقة الاستيعابية للمعهد الجديد تصل إلى 2000 حالة يوميا، ما يسهم في مضاعفة قدرة المعهد، ليتمكن من استقبال 3500 حالة يوميا، وزيادة دوره في علاج مرضى الأورام على مستوى الجمهورية بنسبة تصل إلى 40%».

مناقشات لزيادة حجم التبرعات المقدمة للمستشفى

وخلال الاجتماع، أشاد الخشت بحجم ما تحقق من أعمال في المشروع القومي، مشيرا في بيان صحفي إلى أن أعضاء مجلس الأمناء ناقشوا خلال الاجتماع مشاكل سلاسل التوريد العالمية، وانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، وسبل زيادة حجم التبرعات المقدمة للمستشفى، بهدف إنجاز المرحلة الأولى في أسرع وقت.

وشدد على ضرورة مواصلة العمل بوتيرة سريعة لإنجاز الأعمال الإنشائية والتشطيبات والاليكتروميكانيكال والتجهيزات الطبية لبدء الخدمة العلاجية بالمستشفى، واستقبال المرضى بما يسهم في رفع أكبر عبء ممكن عن مريض السرطان.