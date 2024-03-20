أسعار الذهب عالميا اليوم الأربعاء 20-3-2024.. قرار مرتقب لـ«الفيدرالي»

شهدت أسعار الذهب تحركاً محدوداً عالميا اليوم الأربعاء 20-3-2024، إذ استعد المتعاملون لقرار هام بشأن السياسة النقدية من الفدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى تعليقات رئيسه جيروم باول في وقت لاحق من اليوم.

ومن المنتظر أن يسلط هذا القرار والتصريح الضوء على توقعات خفض معدلات الفائدة هذا العام، مما أثر على حركة أسعار الذهب في نطاق ضيق.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية اليوم الأربعاء 20-3-2024 سعر الذهب عالميا قبيل اتخاذ قرار الفيدرالي القرار بشأن معدلات الفائدة، وفقا لوكالة «CNBC عربية».

سعر الذهب في التعاملات الفورية اليوم

سجل سعر الذهب في التعاملات الفورية استقراراً عند مستوى 2156.78 دولار للأونصة، بينما بلغت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2159.80 دولار.

المؤتمر الصحفي لجيروم باول

يتركز اهتمام السوق حالياً على بيان السياسة من اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي لجيروم باول، لتقديم إشارات حول مسار الفدرالي في الفترة القادمة.

وبالنظر إلى توقعات ببقاء الفدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، ينتظر المتعاملون توقعاته للاقتصاد ولأسعار الفائدة لبقية العام.

قبل اتخاذ قرار الفدرالي بشأن معدلات الفائدة اليوم، تشير التوقعات إلى استمرارها في نطاق 5.25%-5.5%، تتجه الأنظار في هذا السياق نحو خطاب رئيس الفدرالي، جيروم باول، وتوقعاته للفترة المقبلة، بالإضافة إلى تقييمه لوضع الاقتصاد الأميركي الحالي.